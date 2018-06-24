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Türkiye Geneli Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu

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Şehir Seçiniz
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
MUHARREM
İNCE
MERAL
AKŞENER
SELAHATTİN
DEMİRTAŞ
TEMEL
KARAMOLLAOĞLU
DOĞU
PERİNÇEK
*Seçim sonuçları verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.
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TÜRKİYE GENELİ

Açılan Sandık

/

Toplam Seçmen

Kullanılan Oy

Geçerli Oy

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Türkiye Geneli Açılan Sandık
* 81 ilin seçim sonuçlarını gösterir.
Şehir Erdoğan
 İnce
 Akşener
 Demirtaş
 Karamollaoğlu
 Perinçek
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Dünya Geneli Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu

Dünya Geneli Açılan Sandık
Ülke Seçiniz

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
MUHARREM
İNCE
MERAL
AKŞENER
SELAHATTİN
DEMİRTAŞ
TEMEL
KARAMOLLAOĞLU
DOĞU
PERİNÇEK

DÜNYA GENELİ

Açılan Sandık

/

Toplam Seçmen

Kullanılan Oy

Geçerli Oy

Tüm Ülkeler Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu

Dünya Geneli Açılan Sandık
Ülke Erdoğan
 İnce
 Akşener
 Demirtaş
 Karamollaoğlu
 Perinçek
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Bu sayfa 2018-06-24 18:47:32 zamanında oluşturulmuştur.
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