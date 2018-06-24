24 HAZİRAN 2018
Türkiye Geneli Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu
Açılan Sandık
Şehir Seçiniz
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
MUHARREM
İNCE
İNCE
MERAL
AKŞENER
AKŞENER
SELAHATTİN
DEMİRTAŞ
DEMİRTAŞ
TEMEL
KARAMOLLAOĞLU
KARAMOLLAOĞLU
DOĞU
PERİNÇEK
PERİNÇEK
*Seçim sonuçları verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.
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Bölgeler Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu
Türkiye Geneli Açılan Sandık
Tüm Şehirler Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu
Türkiye Geneli Açılan Sandık
* 81 ilin seçim sonuçlarını gösterir.
|Şehir
|Erdoğan
|İnce
|Akşener
|Demirtaş
|Karamollaoğlu
|Perinçek
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Dünya Geneli Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu
Dünya Geneli Açılan Sandık
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- Birleşik arap emir.
- Birleşik krallık
- Amerika birleşik dev.
- Gümrük
- Kosova
- Azerbaycan
- Bosna-hersek
- Çek cumhuriyeti
- Gürcistan
- Kazakistan
- Kırgızistan
- Makedonya
- Rusya federasyonu
- Türkmenistan
- Özbekistan
- Ukrayna
- Arnavutluk
- Cezayir
- Avustralya
- Avusturya
- Bahreyn
- Belçika
- Bulgaristan
- Kanada
- Çin halk cumhuriyeti
- Kuzey kıbrıs türk cum.
- Danimarka
- Mısır
- Finlandiya
- Fransa
- Almanya
- Yunanistan
- Macaristan
- İran
- Irak cumhuriyeti
- İrlanda
- İsrail
- İtalya
- Japonya
- Ürdün
- Kuveyt
- Lübnan
- Lüksemburg büyük dükalığı
- Hollanda
- Yeni zelanda
- Norveç
- Umman
- Polonya
- Katar
- Romanya
- Suudi arabistan
- Singapur cumhuriyeti
- Güney afrika
- İspanya
- Sudan
- İsveç
- İsviçre
- Tayland
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
MUHARREM
İNCE
İNCE
MERAL
AKŞENER
AKŞENER
SELAHATTİN
DEMİRTAŞ
DEMİRTAŞ
TEMEL
KARAMOLLAOĞLU
KARAMOLLAOĞLU
DOĞU
PERİNÇEK
PERİNÇEK
Tüm Ülkeler Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu
Dünya Geneli Açılan Sandık
|Ülke
|Erdoğan
|İnce
|Akşener
|Demirtaş
|Karamollaoğlu
|Perinçek
Bütün Ülkeleri Göster